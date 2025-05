Milan News – Tutto vero, Cardinale ha deciso: “Il nuovo allenatore sarà…”

In attesa della finale di Coppa Italia contro il Bologna, il Milan è chiamato a organizzare per tempo il futuro. Già perché, stando almeno a quanto risulta a noi, l'eventuale vittoria in Coppa Italia non garantirebbe affatto a Sergio Conceicao la riconferma sulla panchina rossonera. Anzi, sia il Milan che l'allenatore portoghese sarebbero propensi al divorzio alla fine di questa stagione. Detto questo, si capisce perché i vertici del club - con Gerry Cardinale in primis - siano già da tempo concentrati sul casting per individuare il nuovo possibile allenatore del Milan.