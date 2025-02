Ex Milan, Ancelotti: “Mi sento apprezzato dal Real e dai giocatori”

Carlo Ancelotti continua a sentirsi dentro il Real Madrid . Il tecnico del club spagnolo, intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida contro il Girona , è tornato a parlare anche delle voci su un suo possibile addio alle Merengues . Più volte negli scorsi mesi, infatti, si è parlato dell'ex tecnico del Milan come lontano da Madrid nel prossimo futuro.

Le parole di Ancelotti

"Mi sento molto apprezzato dal club e dai miei giocatori. Per me questo è più che sufficiente. Non posso far contenti tutti, l'importante è che siano soddisfatti del mio lavoro il club, i giocatori e i tifosi".