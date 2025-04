Ancelotti: “Sacchi importantissimo, ha cambiato il calcio in Italia”

Vai nel canale Telegram del Milanista > In esclusiva durante un programma televisivo su RSI ha parlato Carlo Ancelotti che ha detto: "L’arrivo di Sacchi ha cambiato la metodologia e la filosofia del gioco in Italia: è stato un grande innovatore. Abbiamo fatto un po’ fatica all’inizio ma dopo dicembre la squadra volava, avevamo proprio piacere di scendere in campo”.