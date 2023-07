Ancelotti sarà il nuovo ct del Brasile dal 2024: c’è l’annuncio

Ad annunciarlo è stato Ednaldo Rodrigues, presidente della CBF, la Federcalcio brasiliana. Le sue parole: "Diniz è il nuovo allenatore della Nazionale, per lui un contratto di 12 mesi. Dirigerà la Nazionale in autonomia. Anche se Ancelotti vuole che continui, non ha voluto concentrarsi su quello ora. Capiamo che non è una difficoltà per il Fluminense".