L’analisi sul monte ingaggi di Serie A: Milan quinto

Il monte ingaggi della Serie A 2025-2026 sale a 1,1 miliardi di euro: Inter al primo posto, Milan quinto dietro a Roma, Napoli e Juventus.

Il monte ingaggi complessivo della Serie A continua a crescere nella stagione 2025-2026. Le rilevazioni di Calcio e Finanza hanno individuato che la somma degli stipendi lordi dei calciatori delle 20 squadre del nostro campionato raggiunge quota 1,1 miliardi di euro, in aumento rispetto agli 1,06 miliardi registrati nel campionato scorso,

Possibili variazioni potrebbero arrivare ancora nei prossimi giorni, visto che in alcuni paesi il mercato è ancora aperto e restano possibili sia le cessioni che gli arrivi di giocatori svincolati.

I club con il monte ingaggi più alto

Sono cinque le società che superano quota 100 milioni di ingaggi lordi. In testa c’è l’Inter, che guida la classifica, seguita dalla Juventus e dal Napoli. Appena fuori dal podio la Roma, mentre il Milan chiude la top 5. Club rossonero che col fatto che quest’anno non disputerà le coppe europee si è potuto permettere una rosa molto più corta e di conseguenza anche un monte ingaggi più basso.

La graduatoria completa dei 20 club di Serie A secondo i dati di Calcio e Finanza:

1. Inter: 141,5 milioni di euro

2. Juventus: 123 milioni di euro

3. Napoli: 110,1 milioni di euro

4. Roma: 107,5 milioni di euro

5. Milan: 104,5 milioni di euro

6. Lazio: 69,9 milioni di euro

7. Fiorentina: 60,8 milioni di euro

8. Atalanta: 57,9 milioni di euro

9. Como: 47,8 milioni di euro

10. Torino: 41,2 milioni di euro

11. Bologna: 38,5 milioni di euro

12. Sassuolo: 33,3 milioni di euro

13. Genoa: 27,8 milioni di euro

14. Cremonese: 22,8 milioni di euro

15. Udinese: 20,5 milioni di euro

16. Parma: 20,2 milioni di euro

17. Cagliari: 19,9 milioni di euro

18. Hellas Verona: 18,2 milioni di euro

19. Lecce: 15,9 milioni di euro

20. Pisa: 14,7 milioni di euro