L’analisi sul monte ingaggi di Serie A: Milan quinto

Il monte ingaggi complessivo della Serie A continua a crescere nella stagione 2025-2026. Le rilevazioni di Calcio e Finanza hanno individuato che la somma degli stipendi lordi dei calciatori delle 20 squadre del nostro campionato raggiunge quota 1,1 miliardi di euro, in aumento rispetto agli 1,06 miliardi registrati nel campionato scorso,
Possibili variazioni potrebbero arrivare ancora nei prossimi giorni, visto che in alcuni paesi il mercato è ancora aperto e restano possibili sia le cessioni che gli arrivi di giocatori svincolati.
I club con il monte ingaggi più alto
Sono cinque le società che superano quota 100 milioni di ingaggi lordi. In testa c’è l’Inter, che guida la classifica, seguita dalla Juventus e dal Napoli. Appena fuori dal podio la Roma, mentre il Milan chiude la top 5. Club rossonero che col fatto che quest’anno non disputerà le coppe europee si è potuto permettere una rosa molto più corta e di conseguenza anche un monte ingaggi più basso.
La graduatoria completa dei 20 club di Serie A secondo i dati di Calcio e Finanza:
1. Inter: 141,5 milioni di euro
2. Juventus: 123 milioni di euro
3. Napoli: 110,1 milioni di euro
4. Roma: 107,5 milioni di euro
5. Milan: 104,5 milioni di euro
6. Lazio: 69,9 milioni di euro
7. Fiorentina: 60,8 milioni di euro
8. Atalanta: 57,9 milioni di euro
9. Como: 47,8 milioni di euro
10. Torino: 41,2 milioni di euro
11. Bologna: 38,5 milioni di euro
12. Sassuolo: 33,3 milioni di euro
13. Genoa: 27,8 milioni di euro
14. Cremonese: 22,8 milioni di euro
15. Udinese: 20,5 milioni di euro
16. Parma: 20,2 milioni di euro
17. Cagliari: 19,9 milioni di euro
18. Hellas Verona: 18,2 milioni di euro
19. Lecce: 15,9 milioni di euro
20. Pisa: 14,7 milioni di euro