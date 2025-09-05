Milan, quanti cambi rispetto al 2024/2025! Sono rimasti solo...

La rosa del Milan è profondamente cambiata rispetto allo scorso anno, quando alla guida dei rossonera c'erano Fonseca e Conceicao

Un anno può cambiare tutto, e al Milan la dimostrazione è lampante. La squadra oggi guidata da Allegri non assomiglia quasi più a quella che pochi mesi fa indossava la maglia rossonera: una trasformazione radicale, figlia di scelte di mercato precise e di una volontà chiara di voltare pagina. Dalla rosa dello scorso anno restano soltanto nove volti familiari, un nucleo ridotto che rappresenta il legame con il passato recente. Il resto è stato riscritto attraverso cessioni, acquisti e nuove strategie. Una vera e propria frattura con la continuità, che ha aperto spazi a prospettive inedite. Il Milan ha scelto di non accontentarsi della stabilità. L’idea è stata quella di rinnovare profondamente, sacrificando la familiarità in favore della freschezza e di un futuro da costruire. Una scommessa coraggiosa, che porta con sé rischi e opportunità.

Adesso il Milan…

Allegri si ritrova quindi con un gruppo che, pur contenendo elementi di esperienza, è quasi totalmente ridisegnato. Un contesto ideale per dare forma al suo progetto tecnico senza condizionamenti ereditati. La rivoluzione di quest’estate non è un superficiale, ma un cambio strutturale che modifica equilibri e gerarchie. Ora resta da capire quanto tempo servirà perché la nuova squadra diventi realmente competitiva. Ciò che appare evidente è che il Milan abbia intrapreso un percorso netto e irreversibile. I giocatori rimasti sono Maignan e Torriani, Tomori, Gabbia, Pavlovic, Fofana, Loftus-Cheek, Pulisic e Leao.