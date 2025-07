Ambrosini: “Il Milan deve partire con l’ambizione di dover primeggiare”

Gattuso ct dell'Italia: "Rino è l'uomo giusto al posto giusto. Saprà trasmettere la sua passione azzurra, la sua forza, la sua determinazione, ma non so lo. Spesso si parla di lui per il carattere e per lo stile comunicativo, trascurando che è un allenatore preparato, oggi direi anche navigato. Ha attraversato tante esperienze, in Italia e all'estero, quindi Gattuso sarà per l'Italia anche un valore tecnico importante. Compito non facile, ruolo impegnativo in una fase storica particolare, sarà osservato in tutti i particolari".