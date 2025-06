Tare ribalta il Milan, terremoto di calciomercato: decisione pesantissima!

La rivoluzione del Milan è iniziata, tra pesanti cessioni (Reijnders e Theo Hernandez) e i primi colpi di calciomercato in entrata (Modric e Ricci). Ma, come vi stiamo ripetendo in questi giorni, il processo di ristrutturazione della formazione rossonera è solamente all'inizio. Tare infatti è pronto a ribaltare la rosa del Milan. In programma - come vedremo più avanti - ci sono parecchi altri colpi in entrata, ma anche tante cessioni pesanti. Tanto che il terremoto rossonero sulle uscite potrebbe portare nelle casse del Milan addirittura altri 15o milioni di euro circa. Senza perdere altro tempo dunque, iniziamo subito la carrellata dei giocatori che potrebbero essere immediatamente tagliati fuori dal nuovo progetto tecnico rossonero, nome per nome <<<