Calciomercato, Alfredo Pedullà svela il colpo: “Il Milan ha puntato…”

Ormai sembrano non esserci più dubbi: Mike Maignan ha deciso di lasciare il Milan nel corso di questo calciomercato estivo. Massimiliano Allegri ha provato a convincerlo a rimanere, ma il portiere francese pare irremovibile: la sua scelta è il Chelsea. Ma c'è di più. Stando infatti a quanto riferito dall'autorevole testata francese L'Equipe, Maignan non solo avrebbe già comunicato la sua decisione al club rossonero, m avrebbe anche fatto capire di essere pronto ad andare in scadenza di contratto tra un anno a parametro zero se non verrà ceduto subito al Chelsea. Uno scenario che il Milan vuole assolutamente scongiurare. Di questo ha parlato anche il noto esperto di calciomercato Alfredo Pedullà che, tramite il proprio canale YouTube, ha anche svelato i movimenti del Milan per un colpo in entrata: ecco tutti i dettagli in merito dal giornalista di Sportitalia <<<