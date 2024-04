Allegri cauto: “Dispiace per il blackout, cerchiamo di arrivare in Champions”

Ieri sera la Juventus è tornata a vincere, battendo 1-0 la Fiorentina allo Stadium. I bianconeri quindi hanno interrotto la striscia negativa in campionato e restano al terzo posto a -6 dal Milan e a +4 sul Bologna . Dopo la gara, Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di Dazn.

A proposito del periodo negativo: "Dispiace per il blackout che abbiamo avuto, cerchiamo di fare più punti possibili da qui alla fine. E' una vittoria importante, non abbiamo subito gol per la seconda partita di fila. Adesso bisogna continuare".