Albertosi ricorda Bet: “Aveva un fisico pazzesco, ma entrava sulla palla”

L'ex portiere, interpellato da Tuttosport, ha ricordato l'ex difensore e suo compagno al Milan, scomparso 2 giorni fa dopo una lunga malattia

Due giorni fa è venuto a mancare Aldo Bet, storico difensore rossonero, tra i protagonisti dello scudetto della stella. Il Milanlo ha ricordato attraverso un messaggio sui profili ufficiali.

In queste sono stati in diversi a omaggiarne la memoria. Tra questi anche Enrico Albertosi, compagno di squadra di Bet in rossonero. L'ex portiere lo ha ricordato parlando ai taccuini di Tuttosport.

Le sue parole: "Dire che era una brava persona è quasi scontato. Era un grande stopper, un giocatore di quelli che ha sempre onorato le maglie che ha portato. Una persona affabile, rideva sempre, non era un musone. Non si può dire dire quanto mi dispiaccia. Aveva un fisico pazzesco, ma quando entrava non faceva mai male a nessuno, una caratteristica che era tipica sua e di Burgnich. Entravano sempre per prendere la palla".

