Il cordoglio del Milan per Aldo Bet: “Muro difensivo e cuore dolce”

Il Milan, attraverso un tweet, ha espresso il cordoglio per scomparsa dell'ex stopper rossonero, venuto a mancare dopo una lunga malattia

La notizia è arrivata ieri e oggi non si è fatto attendere il messaggio del Milan . Il mondo rossonero piange la scomparsa di Aldo Bet , all'età di 74 anni. Storico stopper rossonero, Bet fu uno dei protagonisti della stella nella stagione 1978/79 .

L'ex difensore era malato da tempo e si è spento nell'Ospedale di Varese. Il club di Via Aldo Rossi oggi ha dedicato un affettuoso messaggio sul suo profilo Twitter, per omaggiarne la memoria.

Il messaggio: " Una maglia cucita addosso per sempre, una stella accolta e salutata con commozione. Muro difensivo e cuore dolce, Aldo Bet. Ti ricorderemo sempre con affetto, stima e orgoglio. R.I.P. ".

