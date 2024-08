Agresti su Abraham: “Gli manca la continuità, ha tutto per essere forte”

In esclusiva a Radio Radio ha parlato il noto giornalista Stefano Agresti che sul mercato rossonero ha detto: " Abraham è un attaccante che può diventare fortissimo, ma non è lo mai diventato purtroppo”.

Ancora le sue parole

“L'inglese ha tutto il tempo per esserlo o per poterlo diventare, ma gli manca la continuità. Ha il fisico, ha i piedi, è elegante e bello a vedersi. Poi si è infortunato, però ha tutto per essere fortissimo".