Accordo tra Milan e Saint Etienne per la cessione di Ballo-Tourè

Vediamo le ultime da Casa Milan per quanto riguarda i rossoneri. Tra campo e trattative estive di mercato...

Secondo le ultime indiscrezioni il Milan e il Saint Etienne hanno trovato l'accordo per la cessione dai rossoneri al club francese di Fode Ballo-Tourè. Il terzino mancino ex Fulham non fa parte del progetto tecnico del nuovo Milan targato Paulo Fonseca.