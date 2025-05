Milan, Allegri vicino ma due big possono lasciare Milanello

Il Milan nella giornata di ieri ha accelerato per Massimiliano Allegri, ormai molto vicino. Ma intanto il club prepara anche due cessioni

Il Milannella giornata di ieri ha accelerato per Massimiliano Allegri. L'edizione odierna de La Repubblica infatti titola: "Il Milan sposa Allegri. Reijnders e Maignan però sono in vendita". Tecnico in arrivo dunque, ma anche possibili partenze eccellenti.