Abodi: “Stadi? A Firenze vorrebbero riqualificare il Franchi, ma…”

Il ministro per lo sport e per i giovani Andrea Abodi ha parlato degli stadi in Italia. Sentiamo le sue parole

Redazione Il Milanista

Durante l'appuntamento con "Il futuro degli stadi in Italia", ha parlato il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, il quale si è espresso in generale sugli stadi e in particolar modo sull'Artemio Franchi che il presidente della Fiorentina Rocco Commisso vorrebbe riqualificare.

Le parole di Andrea Abodi — "C'è una città, Firenze, che vuole contribuire alla riqualificazione di uno stadio ma la sovrintendeza ha detto no, questa città trova le risorse finanziare ma le si chiede perché non si fanno scuole. Come se gli stadi fossero concorrenti della scuole, è un qualcosa di schizofrenico. Ma lo stadio è anche un'infrastruttura sociale, è uno strumento di riqualificazione urbana, crea posti di lavoro e rispecchia tutte le caratteristiche per i finanziamenti comunitari". Queste le parole durante l'appuntamento con "Il futuro degli stadi in Italia", dove ha parlato il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, il quale si è espresso in merito al tema degli stadi.