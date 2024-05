Abate dopo il 3-3: “Spero non succeda più se no mi viene un coccolone”

Il tecnico del Milan Primavera Ignazio Abate ha parlato dopo il pareggio nelle fasi finale del campionato Primavera

Lorenzo Focolari Redattore 20 maggio - 14:15

In esclusiva a Milan TV ha parlato Ignazio Abate che dopo il pareggio per 3-3 con il Torino ha detto: "La fase finale arriva in un momento in cui le energie sono poche. L'aspetto tecnico-tattico passa in secondo piano, dobbiamo recuperare le energie mentali. Non siamo al completo, non è facile. Dobbiamo recuperare le forze e giocarci le nostre chances".

Ancora le sue parole — “Le altre squadre sono più strutturate fisicamente, non sarà facile, ma siamo in piedi, abbiamo fatto qualcosa di unico. Mi dispiace averla pareggiata, abbiamo avuto le occasioni per fare il 4-1, i ragazzi meritavano questa vittoria. Era già successo di farci recuperare tre gol, spero che non succeda ancora se no mi viene un coccolone".

