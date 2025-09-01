UFFICIALE: Yunus Musah è un nuovo giocatore dell’Atalanta

Yunus Musah si trasferisce all'Atalanta, l'ufficialità è arrivata con un comunicato da parte del club neroazzurro

Arriva l’ufficialità: Yunus Musah è diventato ufficialmente un nuovo giocatore dell’Atalanta. Di seguito ecco la nota ufficiale del club bergamasco:

“Atalanta BC comunica di aver acquisito da AC Milan – a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026, con opzione per l’acquisizione definitiva – il diritto alle prestazioni sportive dell’eclettico 22enne centrocampista newyorkése Yunus Musah, che vanta già oltre 150 presenze tra Serie A e Liga spagnola e che si è già misurato sia in Champions League che in Europa League”.