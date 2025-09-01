UFFICIALE: Yunus Musah è un nuovo giocatore dell'Atalanta
Home > News Milan

UFFICIALE: Yunus Musah è un nuovo giocatore dell’Atalanta

Lorenzo Focolari
milano
1 Settembre, 18:10
Yunus Musah
Yunus Musah si trasferisce all'Atalanta, l'ufficialità è arrivata con un comunicato da parte del club neroazzurro

Vai nel canale Telegram del Milanista >
Arriva l’ufficialità: Yunus Musah è diventato ufficialmente un nuovo giocatore dell’Atalanta. Di seguito ecco la nota ufficiale del club bergamasco:

“Atalanta BC comunica di aver acquisito da AC Milan – a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026, con opzione per l’acquisizione definitiva – il diritto alle prestazioni sportive dell’eclettico 22enne centrocampista newyorkése Yunus Musah, che vanta già oltre 150 presenze tra Serie A e Liga spagnola e che si è già misurato sia in Champions League che in Europa League”.

Leggi anche

Stefania Palminteri · 1 Settembre, 20:00
FINE CALCIOMERCATO| Il dado è tratto: ecco il mercato del Milan
Si chiude così il calciomercato estivo del Milan per la stagione 2025/26. Di seguito ecco tutti gli acquisti e cessioni dei rossoneri
Giulia Benedetti - 1 Settembre, 19:20
Milan: depositato il contratto di Rabiot, Allegri ritrova il francese
Stefania Palminteri - 1 Settembre, 18:50
Milan: Gimenez ha deciso di rimanere in rossonero, salta Dovbyk
Stefania Palminteri - 1 Settembre, 17:30
Ravezzani: “Un allenatore bravo porta questo Milan in Champions”
Riccardo Focolari - 1 Settembre, 15:40
Milan, sfuma definitivamente Joe Gomez
Stefania Palminteri - 1 Settembre, 14:51
Milan, non si sbloccano le cessioni di Adli e Bennacer
Riccardo Focolari - 1 Settembre, 14:05
Milan, Gimenez-Dovbyk: ancora tutto aperto
x