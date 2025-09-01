Milan, sfuma definitivamente Joe Gomez

Salta il trasferimento di Joe Gomez al Milan: il Liverpool blocca tutto e i rossoneri ripiegano sul giovane difensore David Odogu.

Il Milan è arrivato con tempi molto stretti in quest’ultimo giorno di calciomercato, con la necessità di intervenire ancora su diversi ruoli per completare la rosa. Ridursi all’ultimo, però, significa inevitabilmente esporsi anche agli imprevisti, e così è stato per la trattativa per il difensore centrale del Liverpool, Joe Gomez.

Le tempistiche bloccano tutto

L’accordo con il club inglese era stato trovato per circa 15 milioni e anche il giocatore era pronto a partire per Milano per diventare rossonero. L’operazione si è però arenata a causa di un gioco di incastri tra difensori non andato a buon fine che ha costretto il Liverpool a bloccare tutto. Il Milan contava di chiudere già in mattinata, ma i Reds non hanno autorizzato Gomez a partire per l’Italia perché prima volevano chiudere per un altro centrale. La trattativa per il sostituto si è però trascinata più del previsto e così le tempistiche sono diventate l’ostacolo principale, fino a far saltare l’operazione.

A questo punto i rossoneri si sono trovati costretti a ripiegare sul giovane centrale tedesco del Wolfsburg, David Odogu, classe 2006: un prospetto interessante, ma non il profilo di esperienza di cui i rossoneri avevano realmente bisogno.