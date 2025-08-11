UFFICIALE – Milan, Filippo Terracciano alla Cremonese

Filippo Terracciano passa alla Cremonese in prestito, obbligo di riscatto in caso di salvezza. Tutti i dettagli dai comunicati ufficiali.

È ufficiale il trasferimento di Filippo Terracciano alla Cremonese. Il terzino, acquistato nel gennaio 2024 dal Verona, lascia il Milan in prestito, un prestito che potrebbe diventare un addio definitivo in caso di salvezza con la Cremonese.

Ecco il comunicato ufficiale del Milan:

“AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, con obbligo di acquisizione definitiva al verificarsi di determinate condizioni, le prestazioni sportive del calciatore Filippo Terracciano a US Cremonese.

Il Club ringrazia Filippo per la professionalità e l’impegno dimostrati e gli augura le migliori soddisfazioni personali e professionali.”

Nuova avventura alla Cremonese

Ecco il comunicato ufficiale della Cremonese:

“U.S. Cremonese comunica di aver acquisito da AC Milan a titolo temporaneo, con obbligo di acquisizione definitiva al verificarsi di determinate condizioni, le prestazioni sportive del calciatore Filippo Terracciano.

Nato a Verona l’8 febbraio 2003, cresce nella città scaligera anche a livello sportivo vivendo una lunga trafila nel settore giovanile dell’Hellas. Con la prima squadra gialloblù raccoglie diverse convocazioni da giovanissimo, fino a debuttare in Coppa Italia e Serie A nella stagione 2021-22. Da lì si ritaglia sempre più spazio tra le fila dei veronesi, giocando 41 partite in tutte le competizioni e ricevendo la chiamata del Milan nel gennaio del 2024: oltre a scendere in campo nel massimo campionato, con i rossoneri debutta in Champions ed Europa League. Nei primi anni di carriera ha sempre mostrato grande duttilità, agendo sia da difensore che da centrocampista.”