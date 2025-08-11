Milan, fatta per Bondo e Terracciano alla Cremonese
Milan, fatta per Bondo e Terracciano alla Cremonese

Stefania Palminteri
Milano
11 Agosto, 17:28
Warren Bondo
Milan e Cremonese, accordo per Bondo e Terracciano: prestito secco per il primo, obbligo di riscatto per il secondo in caso di salvezza.

Ormai è tutto fatto tra Milan e Cremonese. Le due squadre hanno raggiunto un doppio accordo per Warren Bondo e Filippo Terracciano: entrambi lasceranno il Milan in prestito, anche se le formule saranno diverse a seconda del giocatore. Come riportato da Matteo Moretto, per Bondo si tratta di un prestito secco, mentre per Terracciano è previsto un prestito oneroso, che diventa con obbligo di riscatto in caso di salvezza. La cifra totale tra prestito e potenziale obbligo si aggira intorno ai 5 milioni di euro.

Rosa più corta ma più funzionale

Il Milan continua il processo di sfoltimento della rosa: senza coppe europee da disputare, una rosa più corta è considerata sufficiente per affrontare campionato e Coppa Italia. Inoltre, questa operazione permette a giocatori come Bondo – su cui il club crede ancora molto – di vivere una stagione da titolare, visto che quest’anno a centrocampo, con tutti i nuovi arrivi, avrebbe avuto pochissimo spazio.

