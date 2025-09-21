Udinese-Milan 0-3: ecco i titoli dei giornali in merito al match

Il Milan ha battuto ieri sera a Udine la squadra bianconera per 3 reti a 0. Di seguito ecco i vari titoli dei quotidiani

Vai nel canale Telegram del Milanista >

Domenica con il sorriso per i tifosi rossoneri. Infatti il Milan ha vinto ieri sera contro l’Udinese per 3 a 0 sotto il segno di un favoloso Pulisic e Fofana. Ecco i titoli dei giornali:

La Gazzetta dello Sport: “Pulisic superstar, Udinese travolta. Il diavolo di Max continua a salire”: è questo l’approfondimento odierno della Gazzetta dello Sport sul Milan che ha vinto a Udine. E ancora: “I rossoneri corrono, l’americano segna una doppietta, tris di Fofana. Agganciato il Napoli, la Juve capolista è a un punto. Il Milan lascia un altro segno profondo sul muro del campionato, affinché tutti lo vedano. Oltre al risultato, quasi stretto, nella terza vittoria consecutiva c’è sempre il senso del dominio”.

Tuttosport: “Pulisic show, Fofana gol. E’ un Milan da scudetto. Da quando è arrivato Rabiot, Allegri ha trovato tanta robustezza. Ma davanti Gimenez (sostituito a metà ripresa) delude ancora. Unica nota dolente, Gimenez ancora a secco e con la mira sbilenca: il messicano per quanto vissuto nel mese di agosto evidentemente gioca con un orango, più che una scimmia, sulla schiena e ora che Allegri potrà contare su Nkunku a pieno regime e recupererà Leao, il “Bebote” rischia di finire in fondo alle gerarchie”.

Il Corriere dello Sport: “Il Milan fa paura! Allegri vince 3-0 a Udinese, doppietta di Pulisic e Fofana. Orgoglio e disciplina”.