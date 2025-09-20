Pre partita, Rabiot: "Mi sono trovato bene subito, sono pronto"
Home > News Milan

Pre partita, Rabiot: “Mi sono trovato bene subito, sono pronto”

Stefania Palminteri
milano
20 Settembre, 20:30
Adrien Rabiot è intervenuto ai microfoni di Milan TV nel pre partita del match tra il Milan e l'Udinese dando qualche impressione sul match

Adrien Rabiot ha parlato nel pre partita di UdineseMilan ai microfoni di Milan TV:

Come sta procedendo il tuo inserimento in gruppo?
“Bene. Mi sono allenato 3-4 giorni prima della partita (contro il Bologna, ndr) poi subito sceso in campo. Ci sono compagni che conosco bene, tra cui Mike, Youssouf, Nkunku. Mi sono trovato bene subito. Conosco il mister, il suo staff, so come lavorano loro. Sono pronto e lo sarò anche stasera. Sono venuto qui per vincere, che è la normalità”:

Quali saranno le difficoltà di questa sera?
“L’udinese è una squadra molto fisica, che sa giocare bene a calcio. Dovremo essere forti, vincere i duelli. Quello che chiede il calcio. Ma abbiamo anche giocatori forti, giovani che sono qui per credere che hanno tanta qualità. Sono fiducioso. Se faremo quello per il quale abbiamo lavorato in settimana faremo bene”.

Leggi anche

Stefania Palminteri · 20 Settembre, 20:30
LIVE| Udinese-Milan 0-0: si parte, inizia il match di Udine
Segui la diretta della partita Udinese-Milan con la cronaca de IlMilanista: tutti gli aggiornamenti minuto per minuto
Stefania Palminteri - 20 Settembre, 20:26
Pre partita, Landucci: “Partita determinante, Gimenez sta bene”
Stefania Palminteri - 20 Settembre, 19:30
Udinese-Milan: ecco le formazioni ufficiali del match
Riccardo Focolari - 20 Settembre, 17:31
Gimenez a caccia del primo gol stagionale stasera contro l’Udinese
Stefania Palminteri - 20 Settembre, 13:45
Milan, Bergomi: “Modric illuminante, Rabiot subito bene”
Stefania Palminteri - 20 Settembre, 08:35
Allegri: “La normalità del Milan è di vincere le partite”
Riccardo Focolari - 20 Settembre, 07:47
Probabili formazioni Udinese-Milan: ecco le scelte di Allegri
x