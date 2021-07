Tuttosport | “Leao convince a metà”

E' andata in scena la prima amichevole della nuova stagione per il Milan, ma l'attaccante portoghese non ha brillato

Redazione Il Milanista

Vince 6-0 il Milan nella prima amichevole della nuova stagione rossonera. Vince contro la Pro Sesto, a Milanello. Partita a senso unico, anche perché Stefano Pioli oltre ai vari giovani lanciati nella mischia ha già a disposizione alcuni dei titolari. Gli occhi però erano tutti su Rafael Leao, i rossoneri infatti sono alla ricerca di un giovane attaccante sul mercato e il portoghese ad oggi è l'alternativa a Rebic sulla sinistra, ma nelle prossime gare giocherà da punta. Ibrahimovic lavora per tornare a inizia campionato dopo l'intervento al ginocchio. Giroud che tornerà in Italia il prossimo 26 luglio non sarà al meglio della condizione.

Leao rimandato

Segna la rete del 2-0 Leao, che nei primi 25' di partita non gioca male. Poi però i soliti difetti tornano prepotenti, come riporta Tuttosport. Si allarga a sinistra, indolente, e a Pioli non resta che gridare di entrare dentro l'area avversaria. Queste però sono le sue caratteristiche tecniche e già in questi anni in rossonero ha dimostrato di non amare il ruolo di punta, ed è anche per questo motivo che Maldini e Massara hanno messo gli occhi su Kaio Jorge. Il suo futuro resta in bilico queste amichevoli dovrebbe servire a fare chiarezza, per la società, e al giocatore per mettersi in mostra. La prima prova è stata superata a metà e le voci di mercato non mancano.

Tra mercato e nuove opportunità

Il futuro di Rafael Leao è ancora nebuloso, incerto, si era parlato di un possibile scambio con la Lazio per Luis Alberto, ma Claudio Lotito vorrebbe una parte fissa cash sostanziosa e poi dopo valuterà un'eventuale contropartita. Il Milan avrebbe sacrificato il portoghese per arrivare al 'mago', i biancocelesti hanno rispedito al mittente la proposta. Per l'ex Lille però all'orizzonte ci sono nuovi 'banchi di prova' in rossonero.