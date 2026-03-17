Trevisani: “Più facile prendersela con Leao, ma Pulisic…”

Riccardo Trevisani analizza la sconfitta del Milan contro la Lazio: focus sulle prestazioni di Leao e Pulisic e sul momento dei rossoneri.

Intervenuto dagli studi di Pressing a Mediaset, il giornalista e opinionista Riccardo Trevisani ha analizzato la sconfitta dei rossoneri di domenica sera contro la Lazio. In particolare Trevisani ha parlato di due giocatori, Rafael Leao e Christian Pulisic, che al momento non stanno attraversando un grande periodo. Ecco un estratto delle sue parole.

L’analisi di Trevisani

“Mi sarei aspettato di vedere Leao e Pulisic con Fullkrug negli ultimi 20 minuti. La prestazione di Leao non è stata positiva, ma faccio fatica a prendermela solo con un giocatore. A parte Pavlovic e Saelemaekers, non avrei dato una sufficienza, hanno giocato tutti male, perfino Modric ha giocato male. La Lazio aveva tante assenze, ma al Milan è mancato tutto: idee, cuore, gioco e atteggiamento. Non hanno capito che questa era una partita irripetibile perché con l’Inter in queste condizioni una partita così non ti ricapita più. È una partita difficile da spiegare”.

Sul fatto che sia più facile prendersela con Leao che con Pulisic:

“Pulisic non segna da tre mesi. Poi ha un atteggiamento che ti fa arrabbiare di meno, perché Leao ciondola e ride e quindi è più facile prendersela con Leao, ma il rendimento di Pulisic in questi tre mesi è drammatico”.