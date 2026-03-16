Ambrosini su Leao: “Devi tenerlo acceso, centravanti è sprecato”

Massimo Ambrosini commenta l'episodio della sostituzione di Leao ai microfoni di DAZN: "La rabbia deve manifestarla durante la partita"

Intervenuto a DAZN nel post partita di Lazio-Milan, l’ex centrocampista rossonero Massimo Ambrosini ha analizzato la sconfitta del Milan e in particolare ha commentato l’episodio relativo a Rafael Leao, uscito molto arrabbiato al momento della sostituzione. Ambrosini è tornato anche sul solito discorso relativo al ruolo dell’attaccante portoghese. Ecco un estratto delle sue parole.

Il commento di Ambrosini

“Io penso che la rabbia che Leao manifesta quando esce deve dimostrarla quando è in campo. Dà sempre quella sensazione che gli manchi quella carica agonistica. Però questa rabbia deve manifestarla durante la partita, in un modo o nell’altro. Al trentaquattresimo aveva toccato quattro palloni, di cui uno di testa.

La sensazione è che un po’ per indole e un po’ per caratteristiche sia un giocatore che devi cercare di tenerlo acceso, perché lui di suo si accende poco. Da centravanti si prende molte più pause di quante se ne prenda giocando esterno. Io oggi non l’avrei cambiato. Il Milan dal 3-5-2 nel secondo tempo è passato al 4-3-3, con Christian Pulisic largo e Leao davanti. E anche lì… io l’avrei tenuto esterno. Poi 4-2-3-1, ma lui è fuori. Da centravanti è sprecato”.