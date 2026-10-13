Il padre di Nicolò Tresoldi ha avvalorato la passione rossonera del figlio, che sogna di indossare la divisa del Milan un giorno

, attaccante del Bruges, questa sera affronterà l'Inter a San Siro in Champions League e ha sempre dichiarato di essere un sostenitore delsin da quando era bambino. La sua fede per i rossoneri è stata confermata anche da suo padre Emanuele in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Si è innamorato di giocatori come Kakà, Inzaghi e Pato, e non c'è stato modo di fargli cambiare idea. Giocherà mai in Serie A? Potenzialmente sì. Il suo sogno è vestire la maglia del Milan. " E nel caso ricevesse una chiamata dall'Inter, quale sarebbe la sua reazione? Ecco il parere del padre di Tresoldi: "Non sono convinto che accetterebbe. La sua passione da tifoso potrebbe avere la meglio".

Emanuele Tresoldi ha condiviso le sue emozioni in vista della prima esperienza del figlio a San Siro questa sera: "Cosa sento? Emozione e orgoglio. Nicolò sta gradualmente raccogliendo i risultati del suo impegno: ha trovato difficoltà a emergere perché non aveva il talento di un campione o la stazzona di un gigante. Eppure, eccolo qui. Un padre non potrebbe desiderare nulla di meglio".