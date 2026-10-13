L’attaccante del Bruges ha manifestato il suo attaccamento alla maglia rossonera e le voci si fanno sempre più concrete
Leao-Milan, addio in estate?
Il padre di Nicolò Tresoldi ha avvalorato la passione rossonera del figlio, che sogna di indossare la divisa del Milan un giornoNicolò Tresoldi, attaccante del Bruges, questa sera affronterà l'Inter a San Siro in Champions League e ha sempre dichiarato di essere un sostenitore del Milan sin da quando era bambino. La sua fede per i rossoneri è stata confermata anche da suo padre Emanuele in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Si è innamorato di giocatori come Kakà, Inzaghi e Pato, e non c'è stato modo di fargli cambiare idea. Giocherà mai in Serie A? Potenzialmente sì. Il suo sogno è vestire la maglia del Milan. " E nel caso ricevesse una chiamata dall'Inter, quale sarebbe la sua reazione? Ecco il parere del padre di Tresoldi: "Non sono convinto che accetterebbe. La sua passione da tifoso potrebbe avere la meglio".
Emanuele Tresoldi ha condiviso le sue emozioni in vista della prima esperienza del figlio a San Siro questa sera: "Cosa sento? Emozione e orgoglio. Nicolò sta gradualmente raccogliendo i risultati del suo impegno: ha trovato difficoltà a emergere perché non aveva il talento di un campione o la stazzona di un gigante. Eppure, eccolo qui. Un padre non potrebbe desiderare nulla di meglio".
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