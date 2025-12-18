Thiago Silva lascia la Fluminense, è un nome concreto per il Milan?

Thiago Silva lascia la Fluminense e guarda all’Europa: possibile ritorno al Milan a gennaio o semplice suggestione di mercato?

Thiago Silva è uno di quei nomi spesso accostati ai rossoneri in vista del mercato di gennaio. Effettivamente il centrale brasiliano ex Milan, Paris Saint Germain e Chelsea vorrebbe tornare a giocare in Europa. Il suo obiettivo principale è quello di cercare di conquistarsi la possibilità di disputare l’ultimo Mondiale della sua carriera. Giocando questi sei mesi in un campionato più competitivo di quello brasiliano potrebbe anche convincere Ancelotti a chiamarlo.

Thiago Silva era sotto contratto con la Fluminense fino al giugno 2026, ma per essere libero di accasarsi altrove a zero, ha trovato l’accordo per liberarsi. Ecco riportato il comunicato ufficiale del club brasiliano.

“Cresciuto nelle giovanili della Fluminense, Thiago conclude la sua seconda esperienza con la squadra professionistica del club. Campione della Copa do Brasil 2007, il capitano ha giocato 212 partite e segnato 19 gol con la maglia tricolore. Thiago Silva, tornato al club lo scorso anno come leggenda del calcio mondiale, lascia un’eredità di dedizione e amore per il Fluminense. Il club ringrazia l’atleta per la dedizione e la professionalità dimostrate durante la sua carriera e gli augura grande successo nel suo prossimo percorso”.

Thiago Silva-Milan, cosa c’è di vero

Quello di un ritorno al Milan sarebbe uno scenario che affascinerebbe sia lo stesso Thiago Silva sia i tifosi rossoneri. Tuttavia, almeno per il momento, non sembra affascinare la dirigenza del Milan. È noto che il club cercherà un difensore centrale a gennaio, ma al momento quella che porta a Thiago Silva non è una pista concreta.

C’è da dire che al momento il focus è soprattutto sull’attacco, che è in totale emergenza, oltre al fatto che manca ancora diverso tempo all’apertura ufficiale del mercato di gennaio. Resta quindi da capire se Thiago Silva, a 41 anni, possa ancora fare al caso del club rossonero o se si tratti soltanto di una suggestione romantica per chiudere un capitolo speciale con il Milan, il club in cui è esploso calcisticamente. Novità sono attese prima della fine di dicembre.