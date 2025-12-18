Il Milan spinge per avere Fullkrug subito: la situazione

Il Milan accelera per Niclas Fullkrug dopo l’infortunio di Gimenez: prestito di sei mesi con diritto di riscatto. Ecco quando può arrivare.

Anche se mancano ancora due settimane all’apertura della sessione di mercato invernale, sembra ormai quasi tutto pronto per il primo rinforzo rossonero. In seguito al prolungarsi dell’infortunio di Gimenez, che proprio questa mattina è andato sotto i ferri per risolvere il problema alla caviglia, il Milan ha accelerato per dare il prima possibile ad Allegri un altro attaccante.

Si tratta di Niclas Fullkrug, 32 anni, centravanti tedesco vecchio stile, forte dentro l’area, una punta di mestiere. Negli ultimi due anni al West Ham ha faticato, ma in Bundesliga i gol li ha sempre fatti e al Milan può sicuramente far comodo.

Emergenza attacco: il Milan accelera per Fullkrug

Dovrebbe arrivare con un prestito di sei mesi, da gennaio a giugno, con diritto di riscatto che diventerebbe obbligo al raggiungimento di determinati obiettivi personali e/o di squadra. È ancora presto per parlare di cifre, ma fatto sta che il giocatore vuole fortemente i rossoneri, tanto da mettere da parte alcune offerte che lo avrebbero riportato in patria, in Bundesliga. Fullkrug si accontenterebbe anche di un prestito secco di sei mesi pur di venire al Milan: questo è quanto filtra al momento.

Parlando di date, nel caso in cui tutto dovesse andare per il verso giusto, Allegri potrebbe già avere Fullkrug a disposizione per la gara contro il Genoa dell’8 gennaio, ultima partita del girone d’andata.