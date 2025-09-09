Tesser: “Il Milan nel suo potenziale è un gradino sotto al Napoli”

Attilio Tesser è intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com in cui ha parlato del campionato di Serie A, citando il Milan

Vai nel canale Telegram del Milanista >

Attilio Tesser ha parlato a TuttoMercatoWeb.com in merito al campionato di Serie A:

“Serie A? Il Napoli resta in prima linea, ha allestito una squadra competitiva. E quest’anno ha anche i ricambi di alto livello”

Qual’è l’antagonista?

“Banale dirlo, ma non può essere altrimenti. Juventus, Milan e Inter, se emergono i valori sono un gradino sotto il Napoli e possono rendere la vita difficile agli azzurri. L’Inter s’è potenziata in attacco. E occhio al Milan di Allegri: ha fatto acquisti importanti, ci sono state anche delle uscite. Il centrocampo rossonero è di altissimo livello”.