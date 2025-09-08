Milan, colpaccio! Pedullà sgancia la bomba: “Posso dirvi che…”

Il calciomercato in casa Milan fa ancora parlare, anche in relazione a nomi davvero importanti in ottica futura: ecco le ultime news in merito dal noto esperto Alfredo Pedullà

Anche se la sessione estiva si è appena conclusa, in casa Milan il calciomercato è un tema che non passa davvero mai di moda, come confermano anche le ultime news che circolano in ambiente rossonero. Anche perché, nonostante i tanti movimenti fatti sia in uscita che in entrata, il mercato del Milan ha lasciato ancora una volta qualche perplessità generale.

Ci sono ruoli che sono rimasti ancora un po’ scoperti o corti, privi di quel colpo finale ad effetto che ci si poteva aspettare in estate. E proprio a tal proposito, attenzione a un possibile colpaccio di cui si sta tornando a parlare già in queste ore in prospettiva futura.

Milan, il grande colpo di calciomercato del futuro: le ultime notizie da Pedullà

Tra gli acquisti mancati dell’estate rossonera possiamo annoverare anche quel centravanti di ruolo e di peso che sia Tare che Allegri avrebbero voluto aggiungere alla rosa del Milan. Certo, là davanti è arrivato Nkunku, che però è un giocatore differente per caratteristiche. Il Milan ha tentato fino all’ultimo di arrivare a Dovbyk della Roma, ma alla fine non se ne è fatto più niente. Guardando al futuro però, attenzione a quello che potrebbe succedere.

Soprattutto perché sul mercato ci sarà un nome davvero illustre che tanto piace al Milan e ad Allegri in particolare, quello di Dusan Vlahovic. Il serbo è rimasto alla Juventus, ma senza rinnovo è destinato a lasciare Torino a parametro zero alla fine di questa stagione. Un’occasione d’oro per il Diavolo. Ecco quanto riferito in merito dal noto esperto di calciomercato Alfredo Pedullà.

“Da adesso Vlahovic verrà accostato a chiunque ogni giorno perché sta entrando nella logica del parametro zero. Io posso dirvi che la pista Milan è ancora aperta. E se un domani dovesse davvero andare al Milan, in un modo o nell’altro, lo farà con quel famoso premio alla firma di cui si è tanto parlato. Prima però non è mai esistito, come vi raccontavano. Il premio alla firma esiste solo quando sei svincolato, altrimenti non c’è alcun premio. Vi hanno propinato una serie di sciocchezze tecniche. Prendete nota di tutto questo e ne riparleremo quando, legittimamente, Vlahovic deciderà dove andare”. Occhio dunque al colpaccio Vlahovic per il Milan in ottica futura: la partita è ancora aperta.