Terzino destro Milan: Pubill resta il favorito

Milan al lavoro per rinforzare la fascia destra: trattativa avanzata per Pubill, ma prima si tenta l’ultimo assalto a Doué dello Strasburgo.

Il Milan continua a trattare per Marc Pubill, terzino destro dell’Almeria, ma non ha ancora affondato il colpo. Il club rossonero avrebbe già trovato un accordo di massima per l’ingaggio del giocatore, grazie anche agli ottimi rapporti con il suo agente, Fali Ramadani, con cui i contatti sono costanti. Anche la trattativa con l’Almeria è a buon punto: il Milan può sigillare l’affare alzando di qualche milione la propria offerta iniziale: Tare ha messo sul piatto 10 milioni, il club spagnolo chiede 15. Vedremo se il Milan deciderà di chiudere a breve, oppure se valuterà prima anche altre opzioni.

Non è ancora tramontato Doué

Come riferito ieri da Gianluca di Marzio, prima di procedere con l’acquisto di Pubill, il Milan tenterà un ultimo disperato affondo per Guéla Doué dello Strasburgo, considerato il profilo ideale per rinforzare la fascia destra. L’ultima offerta rossonera si aggirava intorno ai 18 milioni: resta da vedere se la prossima si avvicinerà di più ai 30 richiesti dal club francese.

A questo punto serve una svolta in tempi brevi, così da poter regalare ad Allegri un rinforzo da portare già in tournée.