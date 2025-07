Il Milan punta su Marc Pubill: sorpasso sulla concorrenza

Marc Pubill vicino al Milan: il terzino spagnolo dell'Almeria piace per fisico e spinta. Trattativa calda, si può chiudere a breve.

Il Milan, nelle scorse ore, ha deciso il terzino destro su cui puntare sul mercato: si tratta di Marc Pubill, spagnolo classe 2003 dell’Almeria. Dopo che le offerte per Guéla Doué dello Strasburgo sono state rispedite al mittente, il management rossonero ha infatti ritenuto troppo alta la richiesta di 25 milioni e ha deciso di cambiare obiettivo. Il DS Tare è ora pronto a bruciare la concorrenza e chiudere Pubill per circa 15 milioni, sono previste delle novità nelle prossime ore: l’affare potrebbe risolversi tra oggi e domani.

Un profilo fisico e tecnico

Marc Pubill è un terzino atipico: alto 1,90 e molto forte fisicamente, caratteristiche che di solito si addicono più ad un difensore centrale che ad un esterno basso. Tuttavia, se la cava bene dal punto di vista tecnico ed è anche in grado di spingere con continuità sulla fascia. Caratteristiche che lo rendono un giocatore abbastanza completo. Lo scorso anno ha disputato 36 partite nella serie B spagnola con l’Almeria, mettendo a referto 1 gol e 4 assist. Nella stagione 2023/2024, Pubill ha fatto vedere buone cose anche in Liga, nonostante la retrocessione della sua squadra. Il mese scorso si è messo in luce anche negli Europei Under-21, dove ha vestito la maglia della Spagna.

Chissà come se la potrebbe cavare in Serie A, in una big come il Milan: sarebbe un banco di prova importante e molto diverso dal calcio a cui è abituato. Ma se la dirigenza rossonera ha deciso di puntare su di lui, è perché è convinta che sia il profilo giusto.