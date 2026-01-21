Tassotti sul Milan: “Deve tenere i più bravi per competere al top”

Mauro Tassotti parla a Rai Radio 1 di mister Allegri e della strategia che il Milan dovrebbe adottare per tornare a competere in Champions.

Intervenuto a Rai Radio 1, l’ex difensore rossonero Mauro Tassotti, oggi ancora collaboratore nello staff del Milan Futuro, ha parlato di mister Allegri, tornando al dibattito scaturito dopo la partita tra Como e Milan e alla diatriba tra risultatisti e giochisti. Tassotti ha inoltre condiviso la sua opinione su come il Milan possa tornare competitivo anche in Europa: la ricetta è semplice, non cedere i migliori giocatori.

Nel dibattito post Como-Milan tra giochisti e risultatisti, come definirebbe Allegri:

“Una via di mezzo tra Sacchi e Capello: un allenatore pratico, ma a cui piace il bel gioco. Sa bene che una squadra che gioca bene ha più possibilità di vincere. Max è un amante di una squadra equilibrata, ma non credo che Fabregas non lo sia. È un piacere vedere il Como, squadra che seguo spesso. Credo si possa essere d’ispirazione. Secondo me giocare bene aiuta a vincere. Chi gioca male, vince meno”.

Che cosa dovrebbe fare il Milan per tornare al top a livello europeo:

“Deve tornare a cercare di tenere i giocatori più bravi, cosa che negli ultimi anni non sempre è stata possibile. Penso a Tonali e a Reijnders: quando diventano forti, questi giocatori devi tenerli, se vuoi competere per la Champions”.