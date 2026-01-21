Milan, Cardinale fa visita a squadra e dirigenza a Milanello

Gerry Cardinale torna a Milanello per la ripresa degli allenamenti del Milan. Incontro con dirigenza, staff e gruppo squadra.

Stamattina c’è stata la ripresa degli allenamenti a Milanello per iniziare la preparazione alla gara contro la Roma. L’evento un po’ inatteso è stata la visita dell’owner del club, Gerry Cardinale. Il numero uno del Milan si trovava in Europa, in cui ha partecipato (a Londra) ad una riunione legata al possibile ingresso del club nella nuova NBA Europe, e ne ha approfittato per fare tappa anche a Milanello e a Casa Milan.

Arrivato al centro sportivo intorno alle 10, Cardinale ha prima salutato i dirigenti presenti: Tare, Furlani e Ibrahimovic, insieme a mister Allegri e al suo staff. Successivamente c’è stato anche un breve saluto alla squadra. Alle 12 è iniziata la seduta di allenamento, mentre Cardinale si è poi diretto verso Casa Milan. Questa visita rappresenta sicuramente un segnale forte di vicinanza da parte della società: è giusto che il presidente si faccia vedere di tanto in tanto anche dai suoi giocatori; l’ultima volta a Milanello risaliva addirittura all’agosto 2024.

Cardinale all’opera sul fronte societario

Nel frattempo Cardinale è molto coinvolto anche nella vicenda societaria che stiamo raccontando in questi giorni, quella della possibile liquidazione della parte Elliott ancora presente, con l’ingresso di Comvest come nuovo finanziatore. La situazione resta calda e per l’inizio di febbraio sono attese novità significative, che influenzeranno sicuramente anche la composizione del board societario.