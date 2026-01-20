Tassotti sul Milan: “Possibile candidato alla vittoria finale”

Mauro Tassotti analizza il momento del Milan: la crescita della squadra e il possibile vantaggio nella lotta scudetto senza le coppe.

Lo storico ex difensore rossonero e oggi collaboratore tecnico nello staff del Milan Futuro, Mauro Tassotti, è recentemente intervenuto a Rai Radio 1 parlando proprio di Milan, soffermandosi sull’ultima convincente vittoria contro il Lecce e sulla possibile lotta scudetto con Inter e Napoli. Ecco che cosa ha detto.

Le parole di Tassotti

Sull’ultima gara:

“Il Milan mi è piaciuto, poteva fare gol a ogni azione. Il portiere del Lecce è stato il migliore in campo. Nella parte finale si capiva che il Milan avrebbe vinto”.

Sulla lotta scudetto:

“Se il Milan rimarrà attaccato diventerà un possibile candidato alla vittoria finale. A livello di rosa ha qualcosa in meno rispetto a Inter e Napoli, ma non avere le coppe è un bel vantaggio. Anche se non è una bella cosa, perché vuol dire che la stagione precedente è stata fatta male. Però, pensando al campionato, è un grande vantaggio concentrarsi solo sulla partita della domenica e arrivare con le energie giuste. Le altre invece dovranno giocare a marzo partite di coppa da dentro o fuori che tolgono tanto”.