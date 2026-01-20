Milan, le top news di giornata

Le condizioni di Saelemaekers, le possibili scelte tattiche di Allegri e gli scenari societari con Cardinale e l’addio di Furlani.

Altra giornata di riposo in casa Milan, con la squadra che anche oggi, come ieri, ha a disposizione il day off concesso da Allegri, con la ripresa degli allenamenti fissata per domani. Vediamo ora le ultime novità, dall’infortunio di Saelemaekers ai possibili stravolgimenti societari.

Situazione Saelemaekers e le possibili alternative

Gli esami svolti ieri hanno evidenziato un risentimento muscolare all’adduttore sinistro per Saelemaekers, che quindi è a rischio per la gara di Roma prevista domenica sera.

A questo punto, qualora non dovesse farcela, al suo posto sulla fascia nel 3-5-2 i candidati per prendere il suo posto sarebbero il suo sostituto designato, Athekame, oppure c’è anche l’ipotesi di Loftus-Cheek adattato in fascia. La sensazione, però, è che si farà il possibile per recuperare il belga. Se così non fosse, c’è anche l’opzione di un cambio modulo, passando al 4-3-3, con Tomori schierato terzino destro e il tridente offensivo composto da Pulisic, Fullkrug e Leao. Questa sarebbe un’opzione molto interessante, anche se a trazione anteriore con tre attaccanti dall’inizio, forse non ideale per una gara delicata come quella contro la Roma.

Lo scenario societario

L’altro tema molto rilevante di questi giorni non riguarda il campo ma la società. Con la possibile liquidazione di Elliott, a cui Gerry Cardinale sta lavorando in questi giorni, ci sarebbe un notevole stravolgimento dell’organigramma societario. L’addio di Furlani, ad esempio, sembra ormai abbastanza annunciato: l’attuale AD avrebbe recentemente già pensato di lasciare il Milan per motivi personali e ora, con questo ribaltone, l’ipotesi appare ancora più probabile. Calvelli sarebbe l’indiziato numero uno per prendere il suo posto.