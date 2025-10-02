Tare: “Il Milan è la massima espressione, impossibile andare oltre”

Il direttore sportivo del Milan Igli Tare parla delle sfide della propria carriera e della soddisfazione di far parte del club rossonero

Igli Tare, attuale direttore sportivo del Milan, si è raccontato ai microfoni del programma albanese Top Story. Dalla lunga carriera alla Lazio fino all’arrivo in uno dei più grandi club del mondo, Tare ha parlato del proprio percorso e di cosa significhi per lui far parte della storia del Milan.

Sull’arrivo al Milan:

“Era una possibilità che sentivo che sarebbe arrivata. Ho sempre pensato che un giorno le mie strade si sarebbero incrociate con questo club, e infatti è successo. In passato ci sono state altre possibilità, ma sono riuscito ad arrivarci solo più tardi”.

Sugli anni trascorsi alla Lazio:

“La mia esperienza con la Lazio mi ha dato tanto, e in 18 anni, di cui 15 da direttore sportivo, è stata una scuola di vita. La cosa che mi ha impressionato del Milan è che il club ha sempre avuto un livello così alto, che più di così non si poteva ottenere. Un club così grande è il limite, e non si può andare oltre, il Milan è la massima espressione”.

Sull’essere parte del Milan:

“Il Milan è tra i club più titolati al mondo insieme al Real Madrid. Fino a qualche anno fa era il club con il maggior numero di trofei vinti. Per arrivare a questo livello ci sono stati un lavoro durissimo, sacrificio e passione. È un onore poter far parte della storia di un club come questo. Essere parte di questa realtà mi rende molto soddisfatto. A livello di crescita personale, la mia esperienza con il Milan è fondamentale. Per me non è solo un club, ma una parte integrante della mia carriera e della mia vita”.