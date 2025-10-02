Milan-Lewandowski, poco fa l'annuncio: "Può succedere che..."

Dopo le prime voci di calciomercato che hanno accostato Lewandowski al Milan, ora arrivano altre news in merito: il punto della situazione

Come ben sappiamo, durante il calciomercato estivo il Milan ha cercato un nuovo centravanti da consegnare ad Allegri. Alla fine non se ne è fatto più nulla e a Milano è sbarcato Nkunku, giocatore forte ma dalle caratteristiche differenti. Ecco perché, in vista delle prossime sessioni di mercato, i rossoneri continueranno a cercare una prima punta di ruolo.

A tal proposito, nelle ultime ore è spuntato il nome – decisamente clamoroso – di Robert Lewandowski in orbita Milan. Il campione polacco, 37 anni, è infatti in scadenza di contratto a fine stagione con il Barcellona e secondo diverse fonti autorevoli – anche spagnole – Tare si sarebbe già mosso per tentare il colpaccio. O almeno per sondare il terreno in vista della prossima stagione. Un colpo “alla Modric”, insomma. E dopo queste prime voci, adesso sono arrivate ulteriori indiscrezioni in merito.

Lewandowski possibile sogno di calciomercato del Milan

A parlarne infatti sono stati i due noti esperti di calciomercato Matteo Moretto e Fabrizio Romano sul canale YouTube di quest’ultimo. Ecco quanto riferito da Romano: “Al momento Lewandowski ha una concentrazione totale sulla stagione del Barcellona e punta a vincere tutto. Il giocatore non prenderà decisioni nel breve. Ma vi posso dire che c’è la possibilità concreta che Lewandowski possa andare via a parametro zero alla fine di questa stagione, anche oltre il 50%. E lì possono aprirsi diversi scenari, tipo il Milan, l’Arabia o altro”. La parola poi passa a Moretto, che ha aggiunto altri dettagli interessanti.

“Ricordiamo che Lewandowski guadagna tanto. E’ vero che il tetto ingaggi attuale del Milan probabilmente verrà alzato, ma il polacco guadagna molto. E’ un dettaglio da considerare. Per quanto riguarda invece il colpo in attacco del Milan in vista di gennaio, a quanto so si vuole vedere come procede il campionato prima di puntare eventualmente a un nuovo attaccante già a gennaio. Se il Milan troverà la quadra di continuità e di risultati, magari non servirà intervenire subito nel mercato di gennaio”. Valutazioni in corso dunque. Per ora Lewandowski rimane un possibile clamoroso sogno di calciomercato per il Milan.