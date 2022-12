Milan, sulle tracce di Hakim Ziyech. Stella del Marocco

Il Milan lo sta puntando da diverso tempo e il Chelsea lo ha escluso dalla squadra. Il classe 1993 vuole giocare di più ed essere competitivo

Redazione Il Milanista

L'ormai leader della nazionale marocchina -Hakim Ziyech- che affronterà la Spagna agli Ottavi di finale ingolosisce sempre di più i rossoneri. Messo da parte dal Chelsea, Ziyech cerca un club di livello per riscattarsi e giocare di più. Le sue prestazioni fanno girare la testa e le pretendenti stanno aumentando. Tanti i club che lo starebbero corteggiando. Il club rossonero si era messo sulle sue tracce già in tempi non sospetti. L’ostacolo maggiore resta sempre il tema ingaggio. 6 milioni di euro è una spesa davvero insostenibile per le tasche dei rossoneri.

Da capire se Ziyech sarà disposto a ridursi lo stipendio per approdare al Milan per un posto da titolare. Solo una volta ottenuto il nulla osta del giocatore per la riduzione dell’ingaggio, si potrà parlare direttamente con il club londinese, che lo avrebbe escluso dai suoi progetti futuri.

Una soluzione per il Milan potrebbe essere quella di portarlo in prestito e metterlo a disposizione di Pioli già da gennaio per un periodo di sei mesi con diritto di riscatto a 15 milioni di euro. Il Milan ha fretta e vuole sbaragliare la concorrenza. Sarà il regalo di Natale del club rossonero ai suoi tifosi? Ci sarà ancora tanto da lavorare e molto dipenderà anche dal futuro di Leao.