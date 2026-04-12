Milan, La Juventus accorcia sui rossoneri: la classifica

I rossoneri inciampano in casa contro l'Udinese di Runjaic e la Juventus vince contro l'Atalanta: la classifica diventa ravvicinata

Senza dubbio, per il Milan è stato un sabato disastroso. Tutto ciò che poteva andare male è andato nella direzione errata, con i rossoneri che hanno molte responsabilità, compreso Massimiliano Allegri. Nel pomeriggio, i rossoneri sono stati battuti 0-3 dall’Udinese a San Siro, offrendo una delle prestazioni più deludenti della stagione, soprattutto per quanto riguarda l’atteggiamento e anche per la qualità tecnico-tattica, in particolare in fase difensiva. Più tardi, nella partita serale, la Juventus ha vinto 0-1 in trasferta contro l’Atalanta, riducendo il distacco nella corsa alla Champions League: ora i bianconeri sono a -3 punti dal Milan, attualmente quarto in classifica, con il Como che potrebbe superare la squadra e avvicinarsi a -1 dal Diavolo.

SERIE A, AGGIORNAMENTO CLASSIFICA

Inter 72

Napoli 65

Milan 63*

Juventus 60*

Como 58

Roma 57*

Atalanta 53*

Bologna 45

Lazio 44

Udinese 43

Sassuolo 42

Torino 39*

Parma 35

Genoa 33

Cagliari 33*

Fiorentina 32

Cremonese 27*

Lecce 27

Verona 18*

Pisa 18*

*una partita in più