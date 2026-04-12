Milan, La Juventus accorcia sui rossoneri: la classifica

Senza dubbio, per il Milan è stato un sabato disastroso. Tutto ciò che poteva andare male è andato nella direzione errata, con i rossoneri che hanno molte responsabilità, compreso Massimiliano Allegri. Nel pomeriggio, i rossoneri sono stati battuti 0-3 dall’Udinese a San Siro, offrendo una delle prestazioni più deludenti della stagione, soprattutto per quanto riguarda l’atteggiamento e anche per la qualità tecnico-tattica, in particolare in fase difensiva. Più tardi, nella partita serale, la Juventus ha vinto 0-1 in trasferta contro l’Atalanta, riducendo il distacco nella corsa alla Champions League: ora i bianconeri sono a -3 punti dal Milan, attualmente quarto in classifica, con il Como che potrebbe superare la squadra e avvicinarsi a -1 dal Diavolo.
SERIE A, AGGIORNAMENTO CLASSIFICA
Inter 72
Napoli 65
Milan 63*
Juventus 60*
Como 58
Roma 57*
Atalanta 53*
Bologna 45
Lazio 44
Udinese 43
Sassuolo 42
Torino 39*
Parma 35
Genoa 33
Cagliari 33*
Fiorentina 32
Cremonese 27*
Lecce 27
Verona 18*
Pisa 18*
*una partita in più