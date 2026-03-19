Stramaccioni sul Milan: “Deve risolvere alcune criticità offensive”

Stramaccioni analizza il momento del Milan: può credere ancora alla rimonta ma ha sprecato troppo e deve risolvere il problema attacco.

Recentemente intervenuto sulle pagine della Gazzetta dello Sport, l’ex tecnico dell’Inter e oggi commentatore su DAZN, Andrea Stramaccioni ha parlato della situazione nel nostro campionato a nove giornate dalla fine. Nel farlo ha parlato anche di Milan, che secondo lui può ancora credere alla rimonta nonostante i tanti passi falsi. Infine si è soffermato anche su Rafael Leao, molto discusso in questi giorni. Ecco un estratto delle sue parole.

Le parole di Stramaccioni

Se il Milan può ancora credere alla rimonta:

“Può e deve crederci perché ha dimostrato negli scontri diretti che può giocarsela con chiunque. Il problema è quanto ha sprecato prima, la continuità di prestazione e il risolvere alcune criticità offensive: la posizione di Leao e il rendimento di Pulisic. Ora però Max ritrova Rabiot, che è fondamentale.

Mentre Leao dovrà dimostrare sul campo che quella dell’Olimpico è stata solo una ‘frustrazione d’amore’ di un calciatore che ama il Milan ed era arrabbiatissimo per la scarsa prestazione. Non era indolenza ma rabbia. Ma deve dimostrarlo sul campo fin dal Toro”.