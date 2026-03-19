Milan, le top news di giornata

Le ultime verso la sfida tra Milan e Torino: 4-3-3 o 3-5-2? Probabile formazione, ballottaggi e aggiornamenti su Gimenez.

Prosegue la preparazione dei rossoneri in vista della prossima gara, in programma sabato contro il Torino alle 18. Visto che mancano solo due giorni al match, proviamo già a dare qualche indicazione a livello di probabile formazione.

Verso Milan-Torino: le prime indicazioni

Al di là del fatto che in questi giorni si sia parlato della necessità per il Milan di tornare al 4-3-3, la sensazione è che per quest’anno rimarrà solo una soluzione da adottare eventualmente a gara in corso. Per questo motivo si va verso la conferma del 3-5-2, con Maignan in porta e i soliti tre dietro: Tomori, De Winter, Pavlovic.

Sulle fasce Saelemaekers verso la conferma a destra, mentre Bartesaghi tornerà dal 1′ sulla sinistra. A centrocampo Modric davanti alla difesa, uno tra Fofana e Ricci come mezzala destra e Rabiot come mezzala sinistra. In attacco, dopo il caso Leao–Pulisic pienamente rientrato, potrebbero partire anche loro due dall’inizio.

Da capire invece se ci sarà il ritorno tra i convocati di Santi Gimenez, che tra l’altro dovrebbe rimanere a Milanello durante la sosta per le nazionali, così da ritrovare la miglior condizione in vista del finale di stagione.