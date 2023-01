Milan, che squadra infortunata! E contro la Salernitana…

In casa Milan c'è apprensione per lo stato di salute di alcuni uomini chiave di Stefano Pioli a cui dovrà ancora rinunciare. Dal 1° luglio -come si legge sulla Gazzetta dello Sport- il Milan ha collezionato oltre 700 giorni di assenza. La maggior parte di questi sono riconducibili al problema che ha tenuto lontano dai campi Zlatan Ibrahimovic (180) e al duro infortunio dell'ex giallorosso Alessandro Florenzi (120). Su una cifra simile si aggira anche lo stop del francese Mike Maignan . A questi tre infortunati "illustri" contiamo anche - ma in misura minora- i problemi di: Calabria, Messias, Saelemaekers, Rebic e Theo Hernandez.

Per la trasferta all'Arechi del 4 gennaio, per restare in tema, è probabile l'assenza di Rade Krunic e Junior Messias, le cui condizioni sono in fase di valutazione. Soprattutto per quanto riguarda il secondo che ha saltato anche le amichevoli di lusso a Dubai. Mentre per il bosniaco la situazione non dovrebbe essere preoccupante. Confermate invece le assenze di Divock Origi e Mike Maignan. Il francese forse tornerà a disposizione di Pioli contro il Tottenham in Champions League ma è tutto ancora da capire quando ricomincerà a giocare. Per il centravanti belga finora l'avventura in rossonero è stata intervallata da numerosi problemi fisici. In linea generale non un rendimento eccellente per lui. La ripartenza del Milan dunque si prospetta davvero complicata.