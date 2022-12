Mercato Milan / Ora basta: Maldini sta per prendere una pesante decisione | News

Questo è un momento importante in casa Milan, dove si stanno facendo diverse valutazioni legate al mercato. Sia quello di gennaio, sia quello della prossima estate. Nell'immediato, i ragionamenti più profondi vengono fatti per quanto riguarda il ruolo del portiere. Con Mike Maignan che non dà ancora garanzie fisiche, il Milan sta pensando seriamente di anticipare l'arrivo di un secondo di grande livello già a gennaio.