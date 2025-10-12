Sosta nazionali, nuovi guai per il Milan: tre titolari ai box

Sosta nazionali difficile per il Milan: problemi per 3 titolari. Ecco gli aggiornamenti sugli infortuni in vista della Fiorentina.

La sosta per le nazionali ha fatto danni in casa Milan. Non è passata nemmeno una settimana e già si contano problemi per tre titolari rossoneri. Alcuni infortuni sono più gravi, altri meno, ma facciamo il punto sulle condizioni degli acciaccati.

Pulisic, Estupinán e Saelemaekers: le loro condizioni

Il primo campanello d’allarme era scattato per Pulisic, che aveva saltato un allenamento con la nazionale degli Stati Uniti per un leggero fastidio alla solita caviglia, che si era gonfiata. Fortunatamente, il problema è rientrato in poche ore: Pulisic, anche se non è partito titolare nell’amichevole con l’Ecuador, è poi subentrato, segno che sta bene.

Estupinán invece, sempre nella stessa partita, ha riportato una distorsione alla caviglia che lo ha costretto a chiedere il cambio. Non dovrebbe essere nulla di troppo grave, ma andrà monitorato nei prossimi giorni per capire se potrà essere a disposizione per la gara di domenica 19 contro la Fiorentina.

Chi sembra messo peggio è invece Saelemaekers, che con il suo Belgio ha riportato una lesione muscolare dopo la sfida col Galles. Da ciò che filtra, la lesione sarebbe di lieve entità, ma resta comunque un problema serio che lo costringerà a saltare almeno un paio di partite. Ed è un gran peccato, visto lo stato di forma di Saelemaekers nelle ultime settimane: un giocatore fondamentale per questo Milan.

Insomma, la sosta per le nazionali continua a creare problemi un po’ a tutte le squadre, a volte più, a volte meno. Ma sono sempre grattacapi, e pensare che non è ancora finita: resta ancora una partita in programma per molti rossoneri.