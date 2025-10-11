Milan, chi ha giocato in Nazionale? Facciamo il punto / News

Saelemaekers ha giocato poco più di un’ora, poi spazio allo juventino Openda

È arrivata la seconda sosta della stagione e diversi giocatori del Milan hanno lasciato Milanello per rispondere alle rispettive convocazioni. Tra qualificazioni mondiali, europei Under 21 e amichevoli, non sono mancate le notizie. L’Italia U21 ha travolto la Svezia 4-0 all’esordio nelle qualificazioni europee. Buona prova di Davide Bartesaghi, in campo per tutta la partita e protagonista di una prestazione ordinata e continua. In Francia, invece, serata da protagonista per Adrien Rabiot, autore del 2-0 nella vittoria dei Bleus sull’Azerbaigian. Panchina tranquilla per Maignan, mentre nel finale è tornato anche Nkunku, quasi un anno dopo l’ultima convocazione. Più amara la serata per il Belgio, bloccato sullo 0-0 dalla Macedonia del Nord. Saelemaekers ha giocato poco più di un’ora, poi spazio allo juventino Openda.