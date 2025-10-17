Sosta amara per il Milan: Rabiot e Pulisic ko, esplode la polemica

La sosta per le nazionali si trasforma in un incubo per il Milan: infortuni per Rabiot e Pulisic, critiche alla gestione dei giocatori.

Se da una parte avere quindici giocatori convocati nelle varie nazionali può essere motivo d’orgoglio, dall’altra può trasformarsi in un disastro. Ed è ciò che è successo al Milan in questa settimana e mezzo di sosta: la squadra rossonera ha infatti perso tre titolari.

Il punto sugli infortuni e la pessima gestione delle nazionali

Saelemaekers non preoccupa particolarmente e dovrebbe recuperare nel giro di una settimana, ma resta comunque una defezione fastidiosa per una squadra che non vuole mai lasciare punti per strada, a partire da questa domenica. Le situazioni più gravi invece, che hanno fatto arrabbiare anche la dirigenza del Milan, riguardano Rabiot e Pulisic, entrambi destinati a restare fermi per circa un mese. In attesa di ulteriori dettagli sulle loro condizioni, è già possibile parlare di una gestione molto discutibile da parte delle rispettive nazionali.

Pulisic, con gli Stati Uniti, aveva in programma due amichevoli praticamente inutili, considerando che gli USA sono già qualificati ai Mondiali 2026 in quanto Paese ospitante. L’attaccante rossonero non era al meglio, e dopo aver giocato solo pochi minuti nella prima amichevole contro l’Ecuador, è stato rischiato inspiegabilmente dal primo minuto nella successiva sfida contro l’Australia, nella quale ha poi riportato un infortunio muscolare al bicipite femorale. Oggi sosterrà gli esami strumentali, ma si teme uno stop piuttosto lungo.

Per Rabiot, invece, la vicenda è altrettanto assurda: il centrocampista francese aveva accusato un problema al polpaccio in seguito ad una botta rimediata nella sfida contro l’Azerbaigian. Rientrato a Milano, gli esami hanno evidenziato una lesione al muscolo soleo. Ma allora, perché è stato comunque portato in panchina e quindi ufficialmente a disposizione nell’ultima partita della Francia contro l’Islanda di questo lunedì? Una gestione approssimativa che avrebbe potuto aggravare ulteriormente il suo infortunio.

Questi sono solo due esempi, ma situazioni del genere accadono spesso: le nazionali finiscono per danneggiare i club, e in questo caso il Milan ne esce fortemente penalizzato.