Milan, le top news di giornata

Il Milan prepara la sfida contro la Fiorentina tra infortuni e recuperi: Rabiot e Pulisic out, Leao verso una maglia dal 1'. Le ultime

Il Milan domenica affronterà la Fiorentina a San Siro, sfida valida per la settima giornata di Serie A. Massimiliano Allegri sta preparando la gara, ma il tema principale a Milanello, purtroppo, in questi giorni è quello legato agli infortuni rimediati dai nazionali.

La situazione infortunati

La notizia pesante del giorno è il forfait di Rabiot: il centrocampista francese ha rimediato un infortunio piuttosto serio con la sua nazionale. Quella che sembrava una semplice contusione al polpaccio si è rivelata essere una lesione al muscolo soleo, che terrà Rabiot fuori circa un mese.

Per quanto riguarda Pulisic, gli esami previsti per ieri sono slittati ad oggi, ma nell’ottica della gara di domenica non cambia nulla: è ormai certo che non ci sarà. Saelemaekers invece sta provando un recupero lampo, ma con molte probabilità anche lui dovrà alzare bandiera bianca per domenica.

Chance per Leao dal 1’

In questo contesto di infortuni e defezioni, la notizia positiva è che potremmo rivedere Leao in campo dal primo minuto: questo è quanto filtra da Milanello. Il numero 10 portoghese sta ritrovando la forma migliore e, anche se probabilmente non ha ancora i 90 minuti nelle gambe, a meno di stravolgimenti, sarà subito protagonista domenica.

Da definire chi sarà il suo partner d’attacco: Gimenez tornerà ad allenarsi oggi ed è in ballottaggio con Nkunku. Fino a ieri era viva anche l’idea di Loftus-Cheek schierato come seconda punta, ma vista l’assenza di Rabiot, l’inglese sarà probabilmente impiegato nel suo ruolo naturale di mezzala. Comunque domani ci sarà la conferenza stampa di Allegri, e attraverso le sue parole magari, avremo qualche indizio di formazione in più.