Milan News – Bomba in diretta Sky a poche ore dalla Lazio: “Ci risulta che…”

L'aria è pesante in casa rossonera e Milan-Lazio è uno snodo cruciale e decisivo della stagione, come sottolineato anche dalla decisione della Curva Sud Milano di entrare a San Siro al 15' del primo tempo. E' ora delle risposte concrete e definitive, del dentro o fuori finale, delle decisioni importanti. Come ad esempio quella relativa al futuro di Sergio Conceicao, fortemente a rischio. Il suo addio a fine stagione è praticamente scontato, salvo clamorosi e miracolosi colpi di scena. Ma un'ennesima disfatta del Milan contro la Lazio potrebbe segnare la fine del percorso di Conceicao in rossonero già dalle prossime ore. Poi ci sono anche tutte quelle spinose questioni sul futuro di vari giocatori e big del Milan che andranno affrontate e risolte in vista del prossimo calciomercato estivo. Ma per ora, rimaniamo al presente e alle ultime news che stanno circolando in ambiente rossonero proprio in queste ore. A tal proposito, proprio a poche ore dalla sfida contro la Lazio, Sky Sport ha svelato importanti notizie in diretta su quello che sta succedendo e che potrebbe succedere a breve in casa Milan: ecco tutti i dettagli <<<